Нефедовский Александр Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Александр Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Нефедовский Антип Иванович

Мать: Нефедовская Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нефедовская Федора Александровна

Мать ребёнка: Иванова Афинья

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Афинья

Смерть
Неизвестно
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