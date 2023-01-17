Нефедовский Александр Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Нефедовская Федора Александровна
Мать ребёнка: Иванова Афинья
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Афинья
Смерть
Неизвестно