Горбунов Егор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1884
Рождение ребёнка
21.06.1885
Дочь: Агрипина Егоровна
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
02.12.1886
Сын: Горбунов Николай Егорович
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
16.03.1895
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
24.01.1899
Сын: Горбунов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
05.08.1900
Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна
Смерть
Неизвестно