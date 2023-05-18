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Горбунов Егор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.?.1884

Жена: Горбунова Евгения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.06.1885

Дочь: Агрипина Егоровна

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1886

Сын: Горбунов Николай Егорович

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Горбунов Яков Егорович

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
24.01.1899

Сын: Горбунов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1900

Сын: Горбунов Леонид Егорович

Мать ребёнка: Горбунова Евгения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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