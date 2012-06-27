Чекалов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1935

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935

Отец: Чекаловъ Николай Степановичъ

Мать: Чекалова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2012
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