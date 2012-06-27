Чекалов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1935
Дата смерти27.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935
Отец: Чекаловъ Николай Степановичъ
Мать: Чекалова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2012