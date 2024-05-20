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Слепнёв Павел Иванович

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

30.05.1907 ст.

Дата смерти

15.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1907 ст.

Отец: Слепнёв Иван Фёдорович

Мать: Слепнёва (-) Анна Михайловна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.167-168 (Рождение №-50м)
Крещение
31.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Касьян Матвеевич - крестьянин из д.Мал.Горка (дядя) Крёстная мать: Александра Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка (2-юродная сестра)
Смерть
15.07.1908 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ребёнок в 1 год (от кашля)
Похороны
16.07.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.272-273 (Умершие №-18м)

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