Слепнёв Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1907 ст.
Дата смерти15.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.167-168 (Рождение №-50м)
Крещение
31.05.1907 ст.
Крёстный отец: Касьян Матвеевич - крестьянин из д.Мал.Горка (дядя) Крёстная мать: Александра Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка (2-юродная сестра)
Смерть
15.07.1908 ст.
Ребёнок в 1 год (от кашля)
Похороны
16.07.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.272-273 (Умершие №-18м)