Зенкин Михаил Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Зенкин Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно