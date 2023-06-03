Зенкин Михаил Меркулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкин Михаил Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Зенкин Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Зенкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Зенкин Трифон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно