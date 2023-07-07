Сивчик Екатерина Лаврентьевна
Место рожденияБыково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Дата рождения23.11.1888 ст.
Дата смерти05.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивчик Борис Фомич
Смерть
05.04.1969
Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область