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Сивчик Екатерина Лаврентьевна

Место рождения

Быково, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.11.1888 ст.

Дата смерти

05.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.
1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Муж: Сивчик Иван Тимофеевич

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1910 ст.

Сын: Сивчик Герасим Иванович

Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивчик Борис Фомич

Смерть
05.04.1969
Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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