Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Агафонов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Агафонов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Агафонов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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