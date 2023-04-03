Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Агафонов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Агафонов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Агафонов
Смерть
Неизвестно