Dąbrowska (Żółtowska) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dąbrowska (Żółtowska) Zofia

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Место рождения

Niechanowo woj. wielkopolskie

Дата рождения

15.01.1887

Дата смерти

16.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887

Отец: Żółtowski H. Ogończyk Stanislaw

Мать: Żółtowska H. Ogończyk Maria Jadwiga

Niechanowo woj. wielkopolskie
Бракосочетание
03.06.1930

Муж: Dąbrowski Stefan Zygmunt

Poznań
Рождение ребёнка
14.06.1931

Дочь: Jadwiga

Отец ребёнка: Dąbrowski Stefan Zygmunt

Poznań
Смерть
16.05.1975
Похороны
Неизвестно
Puszczykowo, Cmentarz Parafialny, Puszczykowo, Wielkopolskie, Poland
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