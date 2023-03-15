Dąbrowska (Żółtowska) Zofia
Место рожденияNiechanowo woj. wielkopolskie
Дата рождения15.01.1887
Дата смерти16.05.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887
Niechanowo woj. wielkopolskie
Бракосочетание
03.06.1930
Poznań
Рождение ребёнка
14.06.1931
Дочь: Jadwiga
Отец ребёнка: Dąbrowski Stefan Zygmunt
Poznań
Смерть
16.05.1975
Похороны
Неизвестно
Puszczykowo, Cmentarz Parafialny, Puszczykowo, Wielkopolskie, Poland