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Щетинкина Вера Сергеевна
Щетинкина Вера Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
2021
Пол
Женский
Отец
Щетинкин Сергей Федорович
Мать
Щетинкина (Макарова) Елизавета Алексеевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Щетинкин Сергей Федорович
Мать:
Щетинкина Елизавета Алексеевна
Смерть
2021
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