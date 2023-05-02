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Щетинкина Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Щетинкин Сергей Федорович

Мать: Щетинкина Елизавета Алексеевна

Смерть
2021
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