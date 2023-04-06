Беликов Лаврентий Никитич
Место рождения
Дата рождения10.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882
Бракосочетание
18.01.1915
Рождение ребёнка
27.02.1917
Дочь: Лидия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1919
Сын: Беликов Георгий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1921
Сын: Беликов Анатолий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно