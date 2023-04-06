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Беликов Лаврентий Никитич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882

Отец: Беликов Никита Яковлевич

Мать: Беликова Ефросинья Терентьевна

Бракосочетание
18.01.1915

Жена: Беликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1917

Дочь: Лидия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1919

Сын: Беликов Георгий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
12.07.1921

Сын: Беликов Анатолий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Беликова Екатерина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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