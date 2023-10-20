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Лукашов Семён Олимпиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лукашов Олимпий Борисович

Мать: Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1892

Сын: Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Лукашов Евсевий Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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