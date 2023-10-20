Лукашов Семён Олимпиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лукашов Олимпий Борисович
Мать: Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1892
Сын: Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1896
Сын: Лукашов Евсевий Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно