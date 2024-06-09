Червякова Вера Тимофеевна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Червякова Вера Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1882

Муж: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Первый брак Филиппа и Веры в возрасте обоих 18лет
Рождение ребёнка
29.09.1883

Дочь: Червякова Пелагия Филиппова

Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Червяков Порфирий Филиппович с

Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1890

Дочь: Червякова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович

Криворезово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

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