Червякова Вера Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1882
Первый брак Филиппа и Веры в возрасте обоих 18лет
Рождение ребёнка
29.09.1883
Дочь: Червякова Пелагия Филиппова
Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Червяков Порфирий Филиппович с
Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович
Рождение ребёнка
14.01.1890
Дочь: Червякова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Червяков Савушкин Филипп Митрофанович