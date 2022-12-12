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Александра Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Миронов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Миронов Василий? Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Миронов Алексей? Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Миронов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Миронов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1916

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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