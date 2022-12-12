Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Миронов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Миронов Василий? Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Миронов Алексей? Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Миронов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1916
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно