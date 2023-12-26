Михеева -- Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева -- Наталья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1863

Дочь: Михеева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Михеев Семен Иосифович

Рождение ребёнка
27.01.1875

Сын: Михеев Василий Семенович

Отец ребёнка: Михеев Семен Иосифович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Семен Иосифович

Смерть
Неизвестно
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