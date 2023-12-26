Михеева -- Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1863
Дочь: Михеева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Михеев Семен Иосифович
Рождение ребёнка
27.01.1875
Отец ребёнка: Михеев Семен Иосифович
Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно