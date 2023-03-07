Алексушина (Приходько) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексушина (Приходько) Любовь Ивановна

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Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.01.1979

Сын: Алексушин Роман Викторович

Отец ребёнка: Алексушин Виктор Федорович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1985

Сын: Алексушин Антон Викторович

Отец ребёнка: Алексушин Виктор Федорович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексушин Виктор Федорович

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