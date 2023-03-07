Алексушина (Приходько) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1979
Сын: Алексушин Роман Викторович
Отец ребёнка: Алексушин Виктор Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1985
Сын: Алексушин Антон Викторович
Отец ребёнка: Алексушин Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно