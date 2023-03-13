Анцыферовъ Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анцыферовъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1909
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)
село Михайловское
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Анцыферовъ Марфа
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анцыферова Наталья
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Стефанида
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анцыферова Надежда
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)
Бракосочетание
Неизвестно