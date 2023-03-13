Анцыферовъ Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферовъ Кондратий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анцыферовъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1909

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)

село Михайловское
Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Анцыферовъ Марфа

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анцыферова Наталья

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Стефанида

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анцыферова Надежда

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья (Яковлева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Агафья (Яковлева)

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