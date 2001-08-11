Напыльникова (Модестова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапыльникова (Модестова) Ольга Александровна

Напыльникова (Модестова) Ольга Александровна

Место рождения

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.07.1932

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932

Отец: Модестов Александр Ипатович

Мать: Модестова Калисфения Васильевна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.11.1959

Муж: Напыльников Александр Иванович

Нестерово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1966

Сын: Напыльников Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.08.2001
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close