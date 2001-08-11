Напыльникова (Модестова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения04.07.1932
Дата смерти11.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932
Бракосочетание
06.11.1959
Нестерово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1966
Сын: Напыльников Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Напыльников Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.2001
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область