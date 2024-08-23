Любим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1671

Дата смерти

До 1716

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырка Любимов

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1686

Сын: Кафтайка Любимов

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Гостяйка Любимов

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Смерть
До 1716

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