Любим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1671
Дата смертиДо 1716
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырка Любимов
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1686
Сын: Кафтайка Любимов
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Гостяйка Любимов
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Смерть
До 1716