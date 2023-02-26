Королькова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корольков Лукьян Михайлов
Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно