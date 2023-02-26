Королькова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корольков Лукьян Михайлов

Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корольков Антон Михайлов

Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Корольков Михаил Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Михаил Стефанов

Смерть
Неизвестно
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