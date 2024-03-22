Мальцев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
03.07.1882
Сын: Мальцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аполинария Николаевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мальцев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Аполинария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аполинария Николаевна
Смерть
Неизвестно