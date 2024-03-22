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Мальцев Василий Александрович

Место рождения

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Мальцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аполинария Николаевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мальцев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Аполинария Николаевна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аполинария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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