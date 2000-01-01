Hess Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hess Johannes

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1914

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914

Отец: Hess Gottlieb

Мать: Hess Sofie

Смерть
?.11.1984
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