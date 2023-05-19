Некрасова (Некрасов) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасов) Марья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1829

Муж: Некрасов Петр Стефанов

Рождение ребёнка
13.10.1833

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1835

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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