Некрасова (Некрасов) Марья Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1829
Рождение ребёнка
13.10.1833
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Стефанов
Рождение ребёнка
05.02.1835
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Стефанов
Смерть
Неизвестно