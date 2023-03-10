Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
22.04.1847

Сын: Лугинин Роман

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Паластья

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
25.04.1854

Сын: Лугинин Афанасий

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Лугинин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Степан

Смерть
Неизвестно
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