Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
22.04.1847
Сын: Лугинин Роман
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Паластья
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
25.04.1854
Сын: Лугинин Афанасий
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Лугинин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугинин Степан
Смерть
Неизвестно