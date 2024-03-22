де Богарне (Анненкова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Богарне (Анненкова) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.07.1840

Дата смерти

25.05.1891

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь коллежского секретаря Сергея Петровича Анненкова (1815— ?) и Екатерины Дмитриевны Шидловской (1818— ?).
Бракосочетание
1860

Муж: Акинфов Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь совершенно разоренного Анненкова вышла замуж за богатого 19-летнего помещика.
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Делли Альбицци Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Акинфов Владимир Николаевич

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Алябьева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Акинфов Владимир Николаевич

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1866
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После рождения двух дочерей заскучала в провинции и переехала в Петербург, где начала блистать в свете. Её двух дочерей от брака с Акинфовым воспитывала до их повзросления бабушка Екатерина Аврамовна ... Показать все
Место жительства
?.04.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В Надежду влюбился также член императорской семьи Николай Максимилианович, 4-й герцог Лейхтенбергский, бывший её 4 годами младше. Казённая квартира Горчакова и Горный департамент Министерства финансо... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1868

Сын: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Максимилианович

Рождение ребёнка
10.12.1872

Сын: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Максимилианович

Королевство Италия. Титул: герцог Лейхтенбергский (von Leuchtenberg), принц де Богарне (Beauharnais).
Бракосочетание
09.01.1878

Муж: Лейхтенбергский Николай Максимилианович

Морганатический брак (morganatische Ehe) был признан законным лишь через 11 лет, и Надежда Сергеевна указом императора Александра II в 1879 году получила титул графини Богарне. Их дети получили все ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.05.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Скончалась через 5 месяцев после смерти мужа. Обоих похоронили в нижнем пределе Церкви Воскресения Христова, на ныне разрушенном кладбище Троице-Сергиевской морской пустыни под Петербургом. 07.10.2011... Показать все
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