Щадилова (Баскакова) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щадилова (Баскакова) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Щадилов ВАСИЛИЙ

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ваулина НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Щадилов ВАСИЛИЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щадилов ВАСИЛИЙ

Смерть
1930
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