Щадилова (Баскакова) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Щадилов ВАСИЛИЙ
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ваулина НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Щадилов ВАСИЛИЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щадилов ВАСИЛИЙ
Смерть
1930