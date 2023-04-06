Проценко (Соловьева) Стефанида Константиновна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.1853
Рождение ребёнка
05.05.1854
Сын: Проценко Константин Иванович
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Белозерова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.08.1858
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.12.1862
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.06.1865
Сын: Проценко Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.08.1869
Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно