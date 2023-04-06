Проценко (Соловьева) Стефанида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Соловьева) Стефанида Константиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.1853

Муж: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.05.1854

Сын: Проценко Константин Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Белозерова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.08.1858

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Проценко Иван Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.12.1862

Сын: Проценко Савва Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.06.1865

Сын: Проценко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.08.1869

Сын: Проценко Иван Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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