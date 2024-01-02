Глинский Косьма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1872
Рождение ребёнка
19.10.1896
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.08.1898
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1906
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.02.1909
Дочь: Сухова Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.04.1912
Дочь: Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин. Гласный городской думы. Член городского присутствия налогов с недвижимости.