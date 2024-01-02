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Глинский Косьма Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1872

Отец: Глинский Андрей Петрович

Мать: Глинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Глинский Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.08.1898

Сын: Глинский Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1904

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1906

Сын: Глинский Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.02.1909

Дочь: Сухова Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.1912

Дочь: Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Глинская Анастасия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин. Гласный городской думы. Член городского присутствия налогов с недвижимости.
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