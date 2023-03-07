Дунин Евсей Нифонтов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Дунин Варфоломей Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1861
Сын: Дунин Яков Евсеев
Мать ребёнка: Дунина Агапия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунина Агапия Иванова
Смерть
Неизвестно