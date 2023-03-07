Дунин Евсей Нифонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунин Евсей Нифонтов

Дунин Евсей Нифонтов

avatar

Место рождения

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Дунин Варфоломей Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1861

Сын: Дунин Яков Евсеев

Мать ребёнка: Дунина Агапия Иванова

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина Агапия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close