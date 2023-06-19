Варварин Василий Родионович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Иванов Федоринов, Ма... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1885
Сын: Варварин Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Варварина Прасковья Васильевна
Рождение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно