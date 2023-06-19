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Варварин Василий Родионович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1862

Жена: Варварина Прасковья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Иванов Федоринов, Ма... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Варварин Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Варварина Прасковья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно