Гультяев Николай Леонович
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1910 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1913 ст.
Сын: Гультяев Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно