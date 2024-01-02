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Гультяев Николай Леонович

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гультяев Леонтий Логинович

Мать: Гультяева Пелагея Прокофьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1908 ст.

Жена: Гультяева Татьяна Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.

Сын: Гультяев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1910 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Сын: Гультяев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1913 ст.

Сын: Гультяев Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.

Сын: Гультяев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Ивановна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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