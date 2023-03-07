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Ушмаев (Ушмав) Сергей Осипов

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

20.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Сивакова Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ушмаев (ушмав) Петр Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.10.1903 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: убит
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