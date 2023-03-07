Ушмаев (Ушмав) Сергей Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти20.10.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Ушмаев (ушмав) Осип Абрамов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сивакова Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Ушмаев (ушмав) Петр Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1903 ст.
Причина смерти: убит