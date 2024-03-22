Преображенский (Вулканов) Афиноген Петрович
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Преображенская Александра Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Преображенская Анна Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Преображенская Павла Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Преображенская Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Преображенская Клеопатра Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Караулова Евпраксия Афиногеновна
Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Покровской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.