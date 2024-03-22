Преображенский (Вулканов) Афиноген Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский (Вулканов) Афиноген Петрович

Место рождения

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Вулканов Петр Федорович

Мать: Вулканова Евдокия Семеновна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1833

Жена: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Преображенская Александра Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Преображенская Анна Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Преображенская Павла Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Преображенская Мария Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Преображенская Клеопатра Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Караулова Евпраксия Афиногеновна

Мать ребёнка: Преображенская Татьяна Ивановна

Покровское, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Покровское, Вологодский район, Северный край
Диакон Покровской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
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