Трубицын Влас Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Трубицын Павел Епифанов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трубицын Исай Власов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно