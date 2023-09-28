Трубицын Влас Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Влас Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Трубицын Павел Епифанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Трубицын Исай Власов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Власова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Матрена Лаврова

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
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