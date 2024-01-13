Домашенкина Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Александр
Мать: Коркина Лидия Перфильева
Рождение ребёнка
22.07.1988
Сын: Домашенкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домашенкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно