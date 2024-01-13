Домашенкина Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашенкина Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Александр

Мать: Коркина Лидия Перфильева

Рождение ребёнка
22.07.1988

Сын: Домашенкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домашенкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домашенкин Александр Спиридонович

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