Солтмурадов Дакаш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амирханов Солтмурд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солтмурадов Адам Дакашевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солтмурадов Дауд Дакашевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солтмурадов Мохьмад (Хитlал) Дакашевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солтмурадов Арби Дакашевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно