Семён Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.
Сын: Тарас Семёнович
Мать ребёнка: Шаркевич Екатерина Сысоевна
Рождение ребёнка
29.01.1891 ст.
Сын: Иван Семёнович
Мать ребёнка: Шаркевич Екатерина Сысоевна
Смерть
Неизвестно