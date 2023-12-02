Семён Николаевич Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семён Николаевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Шаркевич Екатерина Сысоевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1882 ст.

Сын: Тарас Семёнович

Мать ребёнка: Шаркевич Екатерина Сысоевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1891 ст.

Сын: Иван Семёнович

Мать ребёнка: Шаркевич Екатерина Сысоевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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