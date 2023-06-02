Тетервенчук (Качурина) Вера Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1962
Отец: Качурин Юрий Максимович
Мать: Качурина Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1982
Дочь: Куликова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Тетервенчук Виктор
Рождение ребёнка
24.02.1986
Сын: Тетервенчук Евгений Викторович
Отец ребёнка: Тетервенчук Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетервенчук Виктор