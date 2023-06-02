Тетервенчук (Качурина) Вера Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетервенчук (Качурина) Вера Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1962

Отец: Качурин Юрий Максимович

Мать: Качурина Мария Петровна

Рождение ребёнка
30.05.1982

Дочь: Куликова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Тетервенчук Виктор

Рождение ребёнка
24.02.1986

Сын: Тетервенчук Евгений Викторович

Отец ребёнка: Тетервенчук Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетервенчук Виктор