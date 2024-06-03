Оболенская (Кузьмина-Караваева) Ольга Александровна
женский, родилась 1893
умерла 1986
Супруги
Оболенский Николай Сергеевич17.11.1880 г.р.
Дети
Оболенская Ольга Николаевна1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Оболенская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Смерть
1986