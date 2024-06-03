Оболенская (Кузьмина-Караваева) Ольга Александровна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Кузьмина-Караваева) Ольга Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1893

умерла 1986

Супруги
Оболенский Николай Сергеевич17.11.1880 г.р.
Дети
Оболенская Ольга Николаевна1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1918

Муж: Оболенский Николай Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Оболенская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Смерть
1986

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