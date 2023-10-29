Бекетова Степанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1901 ст.
Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
06.12.1902 ст.
Дочь: Бекетова Анна Григорьева
Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров
144-6-487 (ГААК, г. Барнаул). Д. Комарихи крестьянин Григорий Никифоров Бекетов и законная жена Степанида Васильева. Восприемники д. Комарихи крестьянин Никита Васильев Чекункин (?) и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бекетова Мария Григорьева
Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно