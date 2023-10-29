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Бекетова Степанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Бекетов Семен Григорьев

Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров

Комариха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.12.1902 ст.

Дочь: Бекетова Анна Григорьева

Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров

Комариха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
144-6-487 (ГААК, г. Барнаул). Д. Комарихи крестьянин Григорий Никифоров Бекетов и законная жена Степанида Васильева. Восприемники д. Комарихи крестьянин Никита Васильев Чекункин (?) и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бекетова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бекетов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Бикетов Григорий Никифоров

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикетов Григорий Никифоров

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