Шишкин Семён Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна
Сатюки Никольского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
28.04.1918
Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
19.10.1922
Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
24.08.1935
Мать ребёнка: Шишкина Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Шишкина Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Давыдовна