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Шишкин Семён Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896

Отец: Шишкин Филипп Иванович

Мать: Шишкина Сорокина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шишкин Николай Семенович

Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна

Сатюки Никольского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
28.04.1918

Сын: Шишкин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
19.10.1922

Сын: Шишкин Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Шишкина Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
24.08.1935

Сын: Шишкин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Шишкина Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Давыдовна