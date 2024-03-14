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Сыромятников Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Между 01.06.1863 и 22.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Сыромятников Фёдор Кузьмич

Мать: не указана

Восприемник
29.04.1818
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Семён Яковлевич
Бракосочетание
20.07.1818

Жена: Сыромятникова Мария Алексеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1824

Сын: Сыромятников Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сыромятников Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.12.1832

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 01.06.1863 и 22.07.1867
нижняя граница - сам участвовал в свадьбе, верхняя - жена умерла вдовой
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