Сыромятников Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиМежду 01.06.1863 и 22.07.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Сыромятников Фёдор Кузьмич
Восприемник
29.04.1818
Семён Яковлевич
Бракосочетание
20.07.1818
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1824
Сын: Сыромятников Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Сыромятников Ефим Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.12.1832
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Мария Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 01.06.1863 и 22.07.1867
нижняя граница - сам участвовал в свадьбе, верхняя - жена умерла вдовой