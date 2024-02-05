Зайцев Лавр Митрофанович
Место рожденияд. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Зайцев Митрофан Лаврентьевич
Мать: ?
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
04.05.1899
Дочь: Пелагея Лавровна
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Васильевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Лавровна
Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Васильевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
09.04.1906
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно