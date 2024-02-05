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Зайцев Лавр Митрофанович

Место рождения

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Зайцев Митрофан Лаврентьевич

Мать: ?

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
04.05.1899

Дочь: Пелагея Лавровна

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Васильевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Лавровна

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Васильевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
09.04.1906

Жена: Зайцева Татьяна Платоновна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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