Рогозин Антон Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
11.11.1875
Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
27.02.1877
Сын: Рогозин Парфирий Антонович
Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
20.06.1878
Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно