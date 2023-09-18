Рогозин Антон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Антон Егорович

Рогозин Антон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Рогозин Егор Иванович

Мать: Рогозина Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Рогозин Филипп Антонович

Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Рогозин Семён Антонович

Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
27.02.1877

Сын: Рогозин Парфирий Антонович

Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Рогозин Иван Антонович

Мать ребёнка: Рогозина Евдокия Захаровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close