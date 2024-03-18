Михеева (Михеева) Параскевия Феодоровна
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: Михеева Дария Захариевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно