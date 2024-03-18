Михеева (Михеева) Параскевия Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Михеева) Параскевия Феодоровна

Михеева (Михеева) Параскевия Феодоровна

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: Михеева Дария Захариевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close