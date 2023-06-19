Филаретов Фёдор
Место рожденияОлехово, Рыбинский район
Дата рождения31.01.1881
Дата смерти28.07.1881
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1881
Отец: Филаретов (впервые Фамил. Филаретова Указана 31 Янв. 1881г.) Петр Филаретович
Олехово, Рыбинский район
Крещение
31.01.1881
Олехово, Рыбинский район
В :д. Олехово кр Семёна Титова сын Павел и кр. Максима Семёнова дочь дев. Анна.
Смерть
28.07.1881
Похороны
30.07.1881
Олехово, Рыбинский район