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Янченков Виктор Александрович

Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

16.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1990

Отец: Янченков Александр Иванович

Мать: Янченкова Алефтина Аркадьевна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
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