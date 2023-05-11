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Янченков Виктор Александрович
Янченков Виктор Александрович
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Место рождения
Шахты
, город Шахты, Ростовская область
Дата рождения
16.01.1990
Пол
Мужской
Отец
Янченков Александр Иванович
1959 г.р.
Мать
Янченкова (Чистякова) Алефтина Аркадьевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1990
Отец:
Янченков Александр Иванович
Мать:
Янченкова Алефтина Аркадьевна
Шахты
, город Шахты, Ростовская область
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