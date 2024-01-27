Паппин Николаевич Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паппин Николаевич Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ст. Каменнобродская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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