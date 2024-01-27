Паппин Николаевич Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Ст. Каменнобродская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно