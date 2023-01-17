Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1821

Дата смерти

10.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Огонь-Догановский Николай Платонович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
21.12.1844

Дочь: Шмидт Елена Платоновна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Огонь-Догановский Константин Платонович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Смерть
10.06.1848
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1848 - Ваганьковское кладбище, Москва
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