Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна 19.08.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.08.1821

умерла 10.06.1848, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Огонь-Догановский Платон Григорьевич1816 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Николай Платонович05.02.1840 г.р.
Шмидт (Огонь-Догановская) Елена Платоновна21.12.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Огонь-Догановский Николай Платонович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
21.12.1844

Дочь: Шмидт (Огонь-Догановская) Елена Платоновна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Огонь-Догановский Константин Платонович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Смерть
10.06.1848
Москва, город федерального значения Москва

Похоронена в 1848 - Ваганьковское кладбище, Москва

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