Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна
женский, родилась 19.08.1821
умерла 10.06.1848, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Огонь-Догановский Платон Григорьевич1816 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Николай Платонович05.02.1840 г.р.
Шмидт (Огонь-Догановская) Елена Платоновна21.12.1844 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1840
Сын: Огонь-Догановский Николай Платонович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1844
Дочь: Шмидт (Огонь-Догановская) Елена Платоновна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Огонь-Догановский Константин Платонович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Смерть
10.06.1848
Москва, город федерального значения Москва