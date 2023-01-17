Огонь-Догановская (Попова) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1821
Дата смерти10.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1840
Сын: Огонь-Догановский Николай Платонович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1844
Дочь: Шмидт Елена Платоновна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Огонь-Догановский Константин Платонович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1848
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1848 - Ваганьковское кладбище, Москва