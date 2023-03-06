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(Бякова) Степанида Самсонова
(Бякова) Степанида Самсонова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
После 1858
Пол
Женский
Отец
Бяков Самсон Авдеев
1802 г.р.
Мать
Обухова Мария
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Бяков Самсон Авдеев
Мать:
Обухова Мария
Смерть
После 1858
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