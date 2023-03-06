(Бякова) Степанида Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бякова) Степанида Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бяков Самсон Авдеев

Мать: Обухова Мария

Смерть
После 1858
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