Богданова (Салина) Ольга Артемиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1819
Отец ребёнка: Прокопий
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1839
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Прокопов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Прокопов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно