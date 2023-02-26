Богданова (Салина) Ольга Артемиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Салина) Ольга Артемиева

Богданова (Салина) Ольга Артемиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Богданов Фёдор Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1839

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Прокопов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Прокопов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фёдор Прокопов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close